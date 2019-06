ജി–20 ഉച്ചകോടിക്കു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തും

ഓസക ∙ ജി20 ഉച്ചകോടിക്കുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തും. വിവിധ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓസക സന്ദർശനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഒൻപത് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും മൂന്നു ബഹുമുഖ ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

മോദി അർഹിക്കുന്ന വിജയമാണ് നേടിയതെന്നും രാജ്യത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചെന്നും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ പ്രശംസിച്ചു ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സൈനിക–വ്യാപാര നടപടികളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയെ വ്യാപാര മുൻഗണന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതും അമേരിക്കൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ തീരുവ ചുമത്തിയതും നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ പ്രതിസന്ധയും ചർച്ചയായിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും നല്ല സുഹ‍ൃത്തുകളാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

സൗദി കിരീടവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി മോദി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഹജ് ക്വാട്ട രണ്ടു ലക്ഷമാക്കി വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി. വിയറ്റ്നാം രാഷ്ട്ര പ്രതിനിധി, ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മാൽപസ്, സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലീ സിൻ ലൂങ്, ഇറ്റാലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗ്യുസീപി കോന്റെ, ചിലെ പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പിനോറ എന്നിവരുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ഭീകരവാദം, അഴിമതി തുടങ്ങിയവയാണ് മോദി പതിനാലാമത് ജി–20 ഉച്ചകോടിയിൽ ഉയർത്തിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഭീകരവാദത്തെയും വർഗീയതയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ലോകനേതാക്കളോട് മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

'മാനവികത നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഭീകരവാദം. അത് നിരപരാധികളുടെ ജീവനെടുക്കുക മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക– സമുദായിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ വിപരീതമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഭീകരവാദത്തെയും വർഗീയതെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും തടയിടണം', മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary : Modi emplanes for New Delhi after G-20 Summit