ജോധ്പുർ എയിംസിൽ മലയാളി നഴ്സ് തീകൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കി

ജോധ്പുർ ∙ എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ മലയാളി നഴ്സ് തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കി. ബിജു പനോജ് എന്ന യുവതിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണു സംഭവം.



രണ്ടു വർഷമായി ബിജു പനോജ് ഇവിടെയാണു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മുറിയടച്ച് ഉള്ളിൽ കയറിയ യുവതി തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുറിയിൽ നിന്ന് പുകവരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട് മുറിയ്ക്കടുത്തുകൂടെ പോയ ആൾ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. അഗ്നിശമന സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലത്തെത്തി വാതിൽ തള്ളി തുറന്ന് അകത്തു കയറിയപ്പോൾ യുവതിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശരീരം നിലത്തു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്.

കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ബിജു പനോജ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടെ താമസിച്ചിരുന്ന സഹപ്രവർത്തക പറഞ്ഞത്. യുവതി മരിച്ചു കിടന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

