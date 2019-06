ജനങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ബോധ്യമായി: മൻ കി ബാത്തിൽ മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും ഭാഗമാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബൃഹത്തായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാജ്യത്തു നടന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതിലൂടെ ബോധ്യമായി. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.

ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനു ഗൗരവത്തോടെ ശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു ബോധമുണ്ടാകണം. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. പെയ്യുന്ന മഴയുടെ 8% മാത്രമെ സംഭരിക്കാനാകുന്നുള്ളൂ. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ രീതിയിലാണ് ജലസംരക്ഷണം. അതിന് കൃത്യമായ പൊതുരീതിയില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ചു കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

അൽപ്പസമയം വായനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കണം. വായിച്ച പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ചർച്ച നടത്താം. ഫെബ്രുവരിയിൽ താൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുമെന്ന്. അമിതവിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ എനിക്ക് ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. മൻ കി ബാത്തിന് നിരവധി കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ കരുത്താണ് മൻ കി ബാത്ത്. ഈ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് മൻകി ബാത്ത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത്. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മൻ കി ബാത്ത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുമെന്നും അന്ന് മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്ന മൻ കി ബാത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും റേഡിയോ സെറ്റുകളും ഒരുക്കണമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അണികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

