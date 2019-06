200 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി കെഎസ്ആർടിസി; നാളെ മുടങ്ങുക 500; യാത്രക്കാർ പെരുവഴിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടായിരത്തിലേറെ എംപാനൽ ഡ്രൈവർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം. സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ 2,108 എംപാനൽ ഡ്രൈവർമാരെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി കഴിഞ്ഞദിവസം പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളമുള്ള സർവീസുകളെ ബാധിച്ചു.

ഇതുവരെ 200 സർവീസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റദ്ദാക്കി. തെക്കൻ കേരളത്തെയാണ് ഇത് കൂടുതലായും ബാധിക്കുക. കൊട്ടാരക്കരയിൽ മാത്രം 40 സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. കോട്ടയത്ത് ഇരുപത്തൊന്നും പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവല്ലയിലും 20 വീതവും സര്‍വീസുകള്‍ മുടങ്ങി.



വയനാട് ജില്ലയിലെ മൂന്ന് ഡിപ്പോകളിലായി 24 സര്‍വീസുകൾ റദ്ദാക്കി. നാളെയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 500ലധികം സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി നൽകുന്ന വിവരം. ഇത് യാത്രാദുരിതം വർധിപ്പിക്കും.

പിഎസ്‍സി റാങ്ക് പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ പരാതിയിലാണ് 3,861 എംപാനൽ കണ്ടക്ടർമാർക്കു പിന്നാലെ ഡ്രൈവർമാരെയും പിരിച്ചുവിടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടാൻ 30 വരെ സാവകാശം ലഭിച്ചതേയുള്ളൂ.

3 മേഖലകളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്കു പുറമേ പിഎസ്‍സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എംപാനലുകാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട 300 ഡ്രൈവർമാരെയും ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ 79 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരുനൂറോളം പേരെ ആദ്യഘട്ടമായി പിരിച്ചുവിട്ടു.

English Summary: KSRTC cuts off 200 services soon after the dismissal of empanel drivers