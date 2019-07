തുടരണമെന്ന് ഗെലോട്ട്; തീരുമാനം മാറില്ലെന്ന് രാഹുൽ; പ്രതിസന്ധി ഒഴിയാതെ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന തീരുമാനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി. മുതിർന്ന നേതാവും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ഗെലോട്ടാണ് ഒടുവിൽ രാഹുലിനോട് അഭ്യർഥന നടത്തി നിരാശനായത്. രാഹുലിനു മാത്രമെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാനാകൂവെന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഗെലോട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു രാഹുലിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘എന്റെ തീരുമാനം വ്യക്തമാണ്. അത് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ’.

കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പാണു രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന എന്നതു ശ്രദ്ധേയം. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു രാഹുൽ തുടരണം എന്ന് അഭ്യർഥിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ അശോക് ഗെലോട്ട്, കമൽനാഥ്, ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്, ഭൂപേഷ് ബാഗൽ, വി.നാരായണസ്വാമി എന്നിവരുടെ സംഘമാണു രാഹുലിനെ കാണുന്നത്.



ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മങ്ങിയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിലാണു രാഹുൽ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. കമൽനാഥും ഗെലോട്ടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യങ്ങളേക്കാൾ മക്കൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിയെന്ന ആരോപണവും രാഹുൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുന്നതിൽ‌ രാഹുൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



English Summary: Ashok Gehlot Proposes, Rahul Gandhi Disposes: Congress's Leadership Woes May Not be Resolved Anytime Soon