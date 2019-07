എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു: അക്രമിക്കപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

ഹൈദരാബാദ്∙ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് തെലങ്കാനയിൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സി. അനിത. കഷ്ടപ്പാടുകളും കഠിനാധ്വാനവുമായാണ് ഇതുവരെയെത്തിയത്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലാണു പഠിച്ചത്. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. ധരിക്കുന്ന യൂണിഫോമിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായും അനിത പറഞ്ഞു.



യൂണിഫോം ധരിച്ചു സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഇതിനിടെയായിരുന്നു അക്രമം. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ്– അനിത മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിലെ കൊമരം ഭീം ആസിഫബാദ് ജില്ലയിലെ വനപ്രദേശത്തു മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണു പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇവരെ അക്രമിച്ചത്. ട്രാക്ടറിനു മുകളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയെ മരക്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംഘം മർദിച്ചു. പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച അനിതയെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്.



ജില്ലാ പരിഷത്ത് വൈസ് ചെയർമാന്‍ കൊനേരു കൃഷ്ണ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അക്രമം നടന്നതെന്നാണു വിവരം. തെലങ്കാന എംഎൽഎ ആയ കൊനേരു കൊനപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് ഇയാൾ. സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് കൊനേരു കൃഷ്ണ ഞായറാഴ്ച വൈസ് ചെയർമാൻ പദവി രാജി വച്ചു. കർഷകരോടുള്ള അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം.



ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച കാഗസ്നഗറിൽ‌ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു റാലി. സംഭവത്തിൽ ഐഎഫ്എസ് അസോസിയേഷനും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനവത്‍കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആദിവാസി വിഭാഗം കൃഷി ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു മരത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ കൊനേരു കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെ 16 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഭൂരിഭാഗം പേരെയും കസ്റ്റഡിയിൽവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മല്ല റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.



English Summary: Assaulted Forest officer at Telangana C Anita wanted to do something good