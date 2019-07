നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം: അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

നെടുങ്കണ്ടം∙ പീരുമേട് ജയിലില്‍ റിമാന്‍ഡിലായിരിക്കേ പ്രതി മരിച്ച രാജ്കുമാർ മരിച്ച കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി കെ.എം. സാബു മാത്യുവിനു സംഘത്തിലെ ഡിറ്റക്ടീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ കത്തു നൽകി. മംഗലാപുരത്ത് നിന്നു പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കാൽക്കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനോരമ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

മംഗലാപുരത്ത് മെഡിക്കൽ സീറ്റിനു നൽകിയ 70 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ വാങ്ങി നൽകിയതിനു കമ്മിഷൻ ഇനത്തിൽ സിനിമ നിർമാതാവിൽ നിന്നു 25 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആണു അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ 9 മാസം മുൻപു കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐജിയായിരുന്ന വിജയ് സാഖറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഭരണകക്ഷിയുടെ കോട്ടയത്തുള്ള പ്രമുഖ നേതാവിനെ സ്വാധീനിച്ചു സർവീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇടുക്കി യൂണിറ്റിലാണു നിയമിച്ചത്. മംഗലാപുരത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 2 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനു പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി സിനിമ നിർമാതാവ് 70 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തെന്നും, അംഗീകാരമില്ലാത്ത സീറ്റുകളിലേക്കാണു പ്രവേശനം ലഭിച്ചതെന്നും മനസിലായതോടെ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കോളജ് അധികൃതർ നൽകിയില്ലെന്നുമുള്ള പരാതിയിൽ അന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആലോചിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ‘ക്വട്ടേഷൻ’ ഏറ്റെടുത്തുവത്രെ. വനിതാ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരുൾപ്പെടുന്ന സംഘവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മംഗലാപുരത്തെത്തി. കോളജ് നടത്തിപ്പുകാരനെ കൈയും കാലും കെട്ടി കാറിൽ കിടത്തി കോട്ടയത്തെത്തിച്ചു വിരട്ടി, നിർമാതാവിനു 70 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ കൊടുപ്പിച്ചു. ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി 25 ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈപ്പറ്റിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഇതുവരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. കോട്ടയം അഡീഷനൽ എസ്പി എ.നസീമിനാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണ ചുമതല.

English Summary: Nedumkandam Custody death: Investigation team member asks to remove him from team