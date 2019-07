2 എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ചു; കർണാടകയിൽ പുതു സർക്കാരിനു സാധ്യത തേടി ബിജെപി

ബെംഗളൂരു ∙ സഖ്യസർക്കാരിനു ഭീഷണിയായി കർണാടകയിൽ എംഎൽഎമാരുടെ രാജി തുടരുന്നു. ആനന്ദ് സിങ്ങിനു പിന്നാലെ പ്രമുഖ നേതാവും മറ്റൊരു എംഎൽഎയുമായ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിയും നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചു. ഇതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷകളുയർന്നു.

ബെള്ളാരി വിജയനഗറിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ആനന്ദ് സിങ് ആണ് തിങ്കളാഴ്ച ആദ്യം രാജിവച്ചത്. സ്പീക്കർ കെ.ആർ.രമേഷ് കുമാറിനു രാജിക്കത്തു നൽകി. വൈകിട്ടാണു രമേഷ് ജാർക്കിഹോളി രാജിവച്ചത്. മുംബൈയിലുള്ള അദ്ദേഹം സ്പീക്കർക്കു രാജിക്കത്ത് ഫാക്സ് ചെയ്തെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ഭരണപക്ഷ എംഎൽഎമാർ ഒന്നിനുപിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി രാജി വയ്ക്കുന്നതിനെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണു ബിജെപി.



‘മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് എംഎൽഎയുടെ രാജിക്കാര്യം അറിഞ്ഞത്. സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ സ്വയം താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടും. വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യതയില്ല’– മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കർണാടക ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിനെ വീഴ്‍ത്താമെന്നു ബിജെപി പകൽക്കിനാവ് കാണുകയാണെന്നു യുഎസിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



രണ്ടു തവണ മന്ത്രിസഭാ വികസനമുണ്ടായിട്ടും സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആനന്ദ് സിങ്ങിന്റെ രാജി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കാംപ്ലി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ജെ.എൻ.ഗണേഷ് കുപ്പികൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആനന്ദ് സിങ്ങിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതു വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. മുൻ മന്ത്രിയായ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ വിമത നീക്കവുമായി സജീവമായിരുന്നു. രാജിവച്ച എംഎൽഎമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



