മെഡിക്കൽ പ്രവേശനവുമായി സഹകരിക്കും: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് പ്രവേശന നടപടികളുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറുകൾ സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ ഫീസ് ഘടനയിൽ പ്രവേശനം നടത്തും. ഫീസ് നിർണയ സമിതിയുടെ തീരുമാനം വരെ കോടതിയെ സമീപിക്കില്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റുകള്‍ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന നടപടികൾക്ക് ശനിയാഴ്ച തുടക്കമായിരുന്നു. ഇതിനകം എട്ടു ലക്ഷത്തോളം ഓപ്ഷനുകളാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ഈ മാസം ആറു വരെ ഓപ്ഷൻ നൽകാനാകും. സർക്കാരിന‌് അമ്പതു ശതമാനം സീറ്റ‌് വിട്ടുതരുന്നതിന്റെ പേരിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന പോസ‌്റ്റുമോർട്ടം പഠനം, ഗ്രാമീണ ഡിസ‌്പെൻസറി സേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ വർഷവും നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പു നൽകി.

അതേസമയം സര്‍ക്കാരല്ല ഫീസ് നിര്‍ണയിക്കുന്നതെന്നും ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി ഉടന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കുമെന്നും ചര്‍ച്ചയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഫീസ് ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കി.18 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലുമായി എംബിബിഎസ് വാർഷിക ഫീസ് ഉയർത്തിയാൽ മാത്രമേ സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനാകുകയുള്ളൂവെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

ഫീസ് നിർണയത്തിനായി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്ര ബാബു കമ്മിറ്റിയോട് 20 ശതമാനം ഫീസ് വർധനയാണ് മാനേജ്മെന്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ തീരുമാനം. ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി, സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ, ഇൻസ്റ്റി‌റ്റ്യൂഷനൽ ക്വാട്ട എന്നിവയിൽ സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ള കേസുകൾ തുടരുമെന്നും സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ ഖൊബ്രഗഡെ, സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.കെ.എം.നവാസ് തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Private managements to co-operate with government on Medical Admission