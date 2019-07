സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; അപകടം ഒഴിവായി

സൂററ്റ്∙ സൂററ്റ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നു തെന്നിമാറി. എന്നാൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.15 നാണ് സംഭവം നടന്നത്. കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പെട്ടാണ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നു തെന്നിമാറിയതെന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

ഭോപാലിൽനിന്നു സൂററ്റിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 43 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാത്രി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി വച്ചു. 3 വിമാനങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു.

English Summary: SpiceJet Plane With 47 on Board Overshoots Surat Airport Runway While Landing