ന്യൂഡൽഹി ∙ നോട്ടുനിരോധനം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ലോകത്ത് അതിവേഗം വളർച്ച നേടുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അജൻഡയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കു മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത്. ആഭ്യന്തര വളർച്ചാ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. കാർഷിക, അനുബന്ധ രംഗങ്ങളിലെ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാനിരക്കാണ് 2018–19 വർഷത്തെ വളർച്ചയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലെ വളർച്ചയുടെ തോതിൽ ഇടിവു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

English summary: Demonetisation had no effect on Indian economy: Finance Minister Nirmala Sitharaman