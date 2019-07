ദാവൂദിന്റെ ‘വലംകൈ’ യ്ക്കായി പാക്ക് നീക്കങ്ങൾ; വിഷാദരോഗമെന്ന് കോടതിയിൽ

ലണ്ടൻ∙ കൊടുംകുറ്റവാളിയെന്ന് ഇന്ത്യ മുദ്ര കുത്തുകയും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം പാക്കിസ്ഥാൻ മണ്ണിലുണ്ടെന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാദങ്ങൾക്കിടെ ദാവൂദിന്റെ വലംകൈ പാക്ക് പൗരൻ ജാബിർ സിദ്ദിഖ് എന്ന ജാബിർ മോട്ടിവാലയെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രംഗത്ത്.

അൻപത്തിയൊന്നുകാരനായ ജാബിർ മോട്ടിവാലയെ യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തി വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏതു വിധേനേയും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാനുള്ളത്. ലണ്ടനിലെ പാക്ക് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ് നാടുകടത്താനുള്ള നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എഫ്ബിഐയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ ജാബിർ മോട്ടിവാല വിഷാദരോഗത്തിനു അടിമയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി നിരവധി തവണ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചതായും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ അവസ്ഥയിൽ യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തുന്നതും അവിടെ വിചാരണ നേരിടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും നീതിയല്ലെന്നുമാണ് മോട്ടിവാലയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്.



മോട്ടിവാല യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തപ്പെടുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായാല്‍ അത് പാക്കിസ്ഥാനു വൻ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കറാച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അധോലോക സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഇതോടെ പുറത്തറിയുമെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുമായി ദാവൂദിനുളള രഹസ്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു വരുമെന്നുള്ളതും മോട്ടിവാലയ്ക്കു വേണ്ടി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രംഗത്തു വരാൻ പാക്കിസ്ഥാനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ജാബിർ മോട്ടിവാല പാക്കിസ്ഥാനിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണെന്നും പ്രമുഖ വ്യവസായിയാണെന്നും കാണിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമിഷണർ തന്നെ ലണ്ടൻ കോടതിയിൽ കത്തു നൽകിയതും ഇതിനു തെളിവായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിലുള്ള ലഹരി മാഫിയ കറാച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി യുഎസ് ഇതിനു മുൻപ് രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും നേരത്തെ തന്നെ ദാവൂദിനെ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും പാക്കിസ്ഥാനു പ്രതികൂല ഘടകമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം.

യുകെ യുഎഇ അടക്കം ലോകമാകെ ദാവൂദിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് മോട്ടിവാലയാണ്. ലഹരിമരുന്നുകടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ലണ്ടനിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകിയത്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ജാബിറിനെതിരെ ലണ്ടനിൽ ‍നിരവധി കേസുകളുണ്ട്.



ഇന്ത്യ കൊടുംകുറ്റവാളിയെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനും സഹോദരൻ അനീസ് ഇബ്രഹാമിനും വേണ്ടി അധോലോക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി മോട്ടിവാല ദീർഘദൂരയാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും ദാവൂദി ഇബ്രാഹിമിനു വേണ്ടി കുറ്റവാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും ബാരിസ്റ്റർ ജോൺ ഹാർഡി കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

‘ഡി കമ്പനി’യുടെ അനധികൃത കള്ളപ്പണം വിദേശത്തുള്ള പല പദ്ധതികളിലും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാബിറായതു കൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്കു വേണ്ടി അവസാനവട്ട ശ്രമവുമായി പാക്കിസ്ഥാനും ഡി കമ്പനിയും രംഗത്തു വരുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡി കമ്പനിയുടെ ലഹരിമരുന്നു കടത്തിനെയും അനധികൃത പണ ഇടപാടുകളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി മോട്ടിവാലയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മോട്ടിവാലയെ യുഎസിലേക്കു നാടുകടത്തത്തുന്നതും അവിടെ വിചാരണ നേരിടുന്നതും ദാവൂദ് ഇബ്രാഹാമിനും പാക്കിസ്ഥാനും വൻ തിരിച്ചടിയാണെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കറാച്ചിക്കു സമീപമുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ മുഴുവൻ സമയവും പാക്കിസ്ഥാൻ തീരസേനയുടെ കാവലിലുള്ള ദാവൂദിന്റെ രഹസ്യ സങ്കേതം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ– പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷാച്ചുമതല നിർവഹിക്കുന്ന അർധസൈനിക വിഭാഗമായ പാക്കിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ദാവൂദിനു സുരക്ഷ ഒരുക്കി കൊണ്ട് ദാവൂദ് പാക്ക് മണ്ണിൽ ഇല്ലെന്ന നിലപാട് രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ഉയർത്തുകയായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ഇതു വരെ.



അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം ദാവൂദിനു കടൽ മാർഗം ദുബായിൽ എത്താൻ തയാറാക്കിയ രക്ഷാമാർഗവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പാക്ക് ചാരസംഘടനയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മാത്രമേ ദാവൂദുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഉപഗ്രഹഫോണിൽ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇവർ ദാവൂദുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. 2003 ലും 2005 ലും പാക്കിസ്ഥാനിലെ പ്രാദേശിക ഭീകരഗ്രൂപ്പുകൾ ദാവൂദിനെ വധിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം പാക്കിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സ് വിഫലമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

