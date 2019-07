പാർട്ടിക്കു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയാല്‍ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കില്ല: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ പാർട്ടിക്കു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവ‍ൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബിജെപി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപി എംഎൽഎ ആകാശ് വിജയ്‍വർഗിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റു കൊണ്ട് അടിച്ച സംഭവത്തെ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

ജനമധ്യത്തിൽ പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ളവരായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൈലാഷ് വിജയ്‍വർഗിയയുടെ മകനാണ് ആകാശ്. ആകാശ് വിജയ്‌വർഗിയയുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ്. ആരോടെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറുന്നതിനോ പൊതുജനത്തിനു മുന്നിൽ ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നതിനോ ആർക്കും അധികാരമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി പറഞ്ഞു. ജയിലിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ ആകാശിനെ സ്വീകരിച്ച പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടാതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ ആകാശ് വിജയ്‌വർഗിയ നഗരസഭാ ഓഫിസറെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകൊണ്ടു മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ കോർപറേഷനിലെ ഗാഞ്ചി മേഖലയിൽ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെയാണ് മർദനം. കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒത്തുകൂടിയ ആളുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആകാശ്. ഇതിനിടെ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് വിവാദമായത്. ഇൻഡോർ 3 മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയാണ് ആകാശ്.

ബിജെപിയുടെ അംഗത്വ ക്യാംപെയിൻ ആറിന് വാരാണസിയിൽ മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അന്ന് രാജ്യത്തെ ഓരോ ബൂത്തിലും 5 വൃക്ഷത്തൈകളെങ്കിലും നടണമെന്ന് മോദി നിർദേശിച്ചു.

