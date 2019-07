സൈറയുടെ പാത പിന്തുടരണം; ഹിന്ദു നടിമാരും അഭിനയം നിർത്തണം: ഹിന്ദു മഹാസഭ

ന്യൂഡൽഹി∙ മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അഭിനയത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ബോളിവുഡ് നടിയും ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ജേതാവുമായ സൈറ വസീമിന്റെ പാത ഹിന്ദു നടിമാരും പിന്തുടരണമെന്ന് അഖില ഭാരതീയ ഹിന്ദു മഹാസഭാധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ചക്രപാണി. അഭിനയം നിർത്താനുള്ള സൈറ വസീമിന്റെ തീരുമാനം പ്രശംസനീയമാണെന്നും ഹിന്ദു നടിമാരും അത് പിന്തുടരണമെന്നും ചക്രപാണി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സ്വാമി ചക്രപാണിയുടെ പ്രതികരണം.

2016ല്‍ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ആമീര്‍ ഖാന്‍ ചിത്രം ദംഗലിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തെത്തിയ താരമാണ് സൈറ വസീം. മതപരമായ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതെന്നും ജീവിതത്തില്‍ സിനിമ കാരണം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായെന്നും സൈറ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.



അഞ്ചു വര്‍ഷം മുൻപ് ഞാനെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എന്റെ ജീവിതത്തെയൊട്ടാകെ ബാധിച്ചു. ‘സിനിമാഭിനയം ഇസ്‌ലാമുമായും അല്ലാഹുവുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറി. ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നും, ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഞാന്‍ എന്റെ അറിവില്ലായ്മയില്‍ വിശ്വസിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതില്‍ വന്നതോടെ നഷ്ടമായി’; സൈറാ വസീം ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.



ഇതിനു മുൻപ് സൈറയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ മതമൗലികവാദികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നെല്ലാം കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയിരുന്ന സൈറയുടെ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം ആരാധകരെ നിരാശയിലാക്കി. 2017ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത സീക്രട്ട് സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറില്‍ ഇന്‍സിയ മാലിക്ക് എന്ന വേഷമാണ് സൈറ ചെയ്തത്. ‘ദ സ്‌കൈ ഈസ് പിങ്ക്’ എന്ന ചിത്രമാണ് സൈറയുടെതായി ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം.

