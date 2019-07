മുംബൈയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ വാഹനത്തിൽ അകപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മരിച്ചു

മുംബൈ ∙ കനത്ത മഴയിൽ മുംബൈ നഗരപ്രാന്തത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലായ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ മരിച്ചു. വടക്കൻ മുംബൈയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. സുഹൃത്തുക്കളായ ഇർഫാൻ ഷാനവാസ് ഖാൻ (37), ഗുൽഷാദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷെയ്ഖ് (38) എന്നിവരാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ട എസ്‌യുവിയിൽ അകപ്പെട്ട് ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നവി മുംബൈയിലെ റോഡിൽ രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ട്. ചിത്രം: വിഷ്ണു വി. നായർ

രാത്രി വൈകി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുംവഴി മലാഡിലെ അടിപ്പാതയിലുണ്ടായ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇരുവരും സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ എൻജിനിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകൾ തുറക്കാനാവാത്ത നിലയിലായെന്നാണ് സൂചന.

മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ ആഴം മനസിലാകാതെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ആഴമുള്ള ഭാഗത്ത് വാഹനം കുടുങ്ങിയതാണെന്നാണ് നിഗമനം. അതിനിടെ, മുംബൈയിലെ മലാഡിനു സമീപത്തെ കുറാർ ഗ്രാമത്തിൽ കുടിലുകൾക്കു മേൽ സമീപത്തെ ഒരു വലിയ മതിൽ വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 പിന്നിട്ടു.

2005 നു ശേഷം 24 മണിക്കൂർ ഇടവേളയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മഴയ്ക്കാണ് മുംബൈ മഹാനഗരം തിങ്കളാഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈയിലും സമീപ നഗരമായ താനെയിലും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English summary: Two Drown In Jammed SUV In Mumbai's Malad After Record Rain