ശബരിമല: കേന്ദ്രനിയമം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന് ശിവകുമാര്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ജനവിധി ഉള്‍കൊണ്ട്, ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കണമെന്ന് വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ധനവിനിയോഗ ബില്ലിന്‍മേലുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിലോ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചോ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ശബരിമലക്ഷേത്രം പൂര്‍ണമായും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനു കീഴിലെ ക്ഷേത്രമാണ്. ശബരിമല വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ കമ്മറ്റികളോ അതോറിറ്റികളോ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ അധികാരത്തിന്‍മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റമാകരുത്.

വിദേശ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഉല്‍പ്പാദ-സേവന കയറ്റുമതി രംഗം തളര്‍ച്ചയെ നേരിടുകയാണ്. ദുരന്തങ്ങള്‍മൂലം ടൂറിസം മേഖല വന്‍ തകര്‍ച്ചയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതു പരിഹരിക്കാനുള്ള ആത്മാര്‍ഥ ശ്രമം സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു കാണുന്നില്ല. പ്രളയം ഉണക്കാത്ത മുറിവുകള്‍ നല്‍കിയെങ്കിലും വര്‍ധിത വീര്യത്തോടെ പുതിയ കേരളം കെട്ടിപ്പെടുക്കാന്‍ തയാറായ കേരള ജനതയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English summary: V.S. Sivakumar MLA demands state government to pass resolution to persue union government