മഴമേഘങ്ങൾ കാത്ത് മലയോര ജില്ലകൾ; മഴക്കുറവിൽ വയനാടും ഇടുക്കിയും

പാലക്കാട് ∙ ഇടവപ്പാതി പാതികഴിഞ്ഞിട്ടും മലയോര ജില്ലകളിലേക്കു മഴ കയറുന്നില്ല. പ്രധാന കാർഷികമേഖലയായ ഇടുക്കിയിൽ 48 %, വയനാട്ടിൽ 55% എന്നിങ്ങനെയാണ് ജൂൺ 1 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള മഴക്കുറവ്. മറ്റുജില്ലകളിലെ മലയോരപ്രദേശങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല.

കാലവർഷം ആരംഭിച്ചശേഷം ജില്ലകളുടെ സമതല ഭാഗത്ത് മിക്കയിടത്തും മഴ ഇടക്കിടെ ലഭിക്കുമ്പോഴും മുകളിൽ മഴക്കാറ് പെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ കനത്ത കാർമേഘങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ മഴ എങ്ങുമില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ഈ പ്രവണതയുണ്ടായി.

പെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാറ്റ് അടക്കമുള്ള അന്തരീക്ഷ സമ്മർദ്ദം മേഘങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണു കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. കഴിഞ്ഞവർഷം കാലവർഷക്കാറ്റ് ഇവിടങ്ങളിലെത്താതെ വഴിതിരിഞ്ഞുപോയ പ്രതിഭാസവും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അത് പ്രളയത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. ഇത്തവണ വേനൽമഴ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് വയനാട്ടിലാണ്. കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് ഒരുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കാലയളവിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ 35 % മാണ് കുറവ്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് മഴ കൂടുതൽ ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ ശരാശരിയേക്കാൾ 4% മാത്രമാണ് കുറവ്.

ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി തീവ്രമായ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷഘടകങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ ഗവേഷകൻ ഡോ. എം.ജി.മനോജ് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ശക്തമായതിനു ശേഷമാണ് ഈ രീതി കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന് ഏപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന സാധ്യതാ നിഗമനത്തിന് അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് തല ഉയർത്തിയ ന്യൂനമർദ്ദം രണ്ടുദിവസത്തിനുളളിൽ ശക്തമായാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മറ്റിടങ്ങളിൽ ശരാശരി 2 സെന്റീമീറ്റർ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കാലമായിട്ടും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അറബിക്കടലും 29 % ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ തന്നെയാണ്. 22 ന് ആരംഭിച്ച തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മഴ തകർക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകരും.

