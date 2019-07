ശബരിമല യുവതീപ്രവേശം: ബിജെപിയുടെ കാപട്യം പുറത്തായെന്ന് ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ കാപട്യം പുറത്തായെന്നു ഡോ. ശശി തരൂർ എംപി. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമനിർമാണം പരിഗണനയിലുണ്ടോയെന്നു ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ, വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നാണു നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നു തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമലയുടെ ആചാരവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തുമെന്ന ബിജെപിയുടെ വാഗ്ദാനം പൊള്ളയാണെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായെന്നു തരൂർ ആരോപിച്ചു.

ശബരിമല ആചാരസംരക്ഷണത്തിന് എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. സഭ ഏകകണ്ഠമായാണു ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി നല്‍കിയത്. അതേസമയം, സ്വകാര്യബില്‍ അപൂര്‍ണമാണെന്നും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിനു സമഗ്രമായ നിയമനിര്‍മാണം വേണമെന്നും ബിജെപി എം.പി മീനാക്ഷി ലേഖി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: No legislation to sidestep Supreme Court verdict, Shashi Tharoor MP says hypocrisy of BJP is Exposed in Sabarimala Issue