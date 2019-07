തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്: പുനരാലോചിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു നൽകാനുള്ള തീരുമാനം പുനരാലോചിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിമാനത്താവളം ലേലം കൊള്ളാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യവും പരിഗണിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മംഗലാപുരം, അഹമ്മദാബാദ്, ലക്നൗ വിമാനത്താവളങ്ങൾ 50 വർഷത്തേക്ക് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനു കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു.

English summary: Government of india to rethink leasing out trivandrum airport to adani group