രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എംഎൽഎമാരെ ‘ഒളിപ്പിച്ച്’ ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ എംഎൽഎമാരെ ‘മുക്കി’ കോൺഗ്രസ്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഗുജറാത്തിൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപി എംഎൽഎമാരെ ചാക്കിട്ടു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ 65 എംഎൽഎമാരെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്.

രാജസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് അബുവിലേക്കാണ് എംഎൽഎമാരുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മാറിനിൽക്കുന്നത്. ആകെ 71 എംഎൽഎമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ഇതിൽ അൽപേഷ് ഠാക്കൂറും ധാവൽസിങ് സാലയും പാർട്ടിയുമായി ഭിന്നതയിലാണ്.

ഹിമന്ത്സിങ് പട്ടേലും ഇമ്രാൻ ഖേഡവാലയും ഷായ്‌ലേഷ് പർമറും ജഗന്നാഥ യാത്ര അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ വരുന്നതിനാൽ രാജസ്ഥാനിലേക്കു വരുന്നില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഡോഷി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സർക്കാരാണ് രാജസ്ഥാനിലുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ അവിടെ പ്രാദേശികമായ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ, ഒബിസി നേതാവ് ജുഗൽ താക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ ബിജപിക്കു വേണ്ടിയും മുൻ എംഎൽഎ ചന്ദ്രിക ചുഡസാമ, ഗൗരവ് പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയവർ കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടിയുമാണ് മൽസരിക്കുന്നത്. അമിത് ഷായും സ്മൃതി ഇറാനിയും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സീറ്റുകളിലേക്കാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

English summary: Gujarat congress to move its 65 MLAs to mount abu ahead of rajya sabha bypolls