കൊച്ചി ∙ കൊല്ലപ്പെട്ട എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ അഭിമന്യുവിന്റെ പ്രതിമ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. നാളെയ്ക്കുള്ളിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിമയ്ക്കൊപ്പം അരിവാളും നക്ഷത്രവുമുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കെ.എം.അംജദ്, കാർമൽ ജോസി എന്നിവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് കോളജ് ക്യാംപസിൽ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘടനകളുടേത് എന്നാണ് ഇരുവരുടെയും അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

പ്രതിമ നിർമാണത്തിനെതിരെ ഏതാനും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ കോളജ് അധികൃതർക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കെ.എം.അംജദും കാർമൽ ജോസിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പരാതിയുടെ പകർപ്പും വച്ചിരുന്നു.

