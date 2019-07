അമിതാധികാര പ്രവണത വേണ്ട: മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതിനാല്‍ ആരെങ്കിലും അമിതാധികാര പ്രവണതയിലേക്ക് പോയി സേനയെയാകെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവർക്കെതിരായ പരസ്യനിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സി.ആര്‍.ബിജു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആരുടെയും അറിവിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഓരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുണ്ട്.



ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ അതു തടയണം. അതിനു സ്വയം കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കണം. അതിനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കണം. ആരുടെയെങ്കിലും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഉള്ളതിനാലോ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടാൽ അതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കാൻ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണം– സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റില്‍ സി.ആര്‍.ബിജു പറഞ്ഞു.



പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:



പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരേ,



കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സംവിധാനത്തെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഏറെ വേദനയും നിരാശയുമാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പൊതുപ്രമേയത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്.



പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നതിലൂടെ ആരെങ്കിലും അമിതാധികാര പ്രവണതയിലേക്ക് പോയി, പൊലീസിനെയാകെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്കെതിരായ പരസ്യനിലപാടിലേക്കു സംഘടനയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വരും. നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആരുടേയും അറിവിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടി ഓരോ ഉത്തമ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ അത് തടയുക തന്നെ വേണം.



അതിന് സ്വയം കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കണം. അതിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനാപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കാനെങ്കിലുമുള്ള ധാർമിക നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട്.

പൊലീസിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും ജനസൗഹൃദ പൊലീസും തന്നെയാണ് പ്രഥമ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യം. അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് അതിനു വിരുദ്ധമായുണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്ഷമിക്കാനാകില്ല എന്നു കൂടി വ്യക്തമാക്കട്ടെ. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെങ്കിൽ ആ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം സംഘടനയുമുണ്ടാകും.

പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയമപരമാകണം. നീതിപൂർവകവും സുതാര്യവുമാകണം. അഴിമതിരഹിതമാകണം. ദുർഘടമായ പൊലീസ് ജോലിയിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാം, പലതരം സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഭീഷണികളും ഉണ്ടാകാം. ഇവയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് നന്മയോടെ, നീതിബോധത്തോടെ, വിവേകത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നവരാകണം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

അറസ്റ്റിലൂടെയും അല്ലാതെയും പ്രതിദിനം നിരവധിപേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയാണ് പൊലീസ്. അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ ഓർക്കുക. ‘ഓരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ജാഗ്രതയോടെ സുരക്ഷ നൽകേണ്ടവനാണ് സ്വന്തം കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ’ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉണ്ടാകുക തന്നെ വേണം.



പൊലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായതും നിയമപരമായതുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവ കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നത് ഓരോ റാങ്കിലും ഉള്ളവരുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ്. അത് കൃത്യമായി നിറവേറ്റുക എന്നത് അവനവന്റെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

ആരുടെയെങ്കിലും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനോ ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഉള്ളതിനാലോ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടാൽ അതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കാൻ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം ഏവരും തിരിച്ചറിയുക. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഓരോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും നിയമാനുസരണം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക.



‘എവിടെ നിന്നെങ്കിലും, ആരിൽ നിന്നായാലും ഒരു നിയമവിരുദ്ധ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായാൽ അത് അനുസരിക്കില്ല’ എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുക. ഈ നിലപാടിന് കേരള പൊലീസ് ആക്ടിന്റെ പരിരക്ഷ എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തി ക്രിമിനൽ കേസിൽപെട്ട് ജയിലിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാതെ നന്മയോടെ, നീതിബോധത്തോടെ, വിവേകത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയും നിയമപരമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതിലൂടെ അവനവന്റെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല; പൊലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ അന്തസ്സും വിശ്വാസ്യതയും കൂടിയാകും നാം ഉയർത്തി പിടിക്കുക.

English Summary: Kerala police association in the line of fire over rising cases of custodial deaths, police torture