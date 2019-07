ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില ക്വിന്റലിന് 65 രൂപ ഉയർത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ നെല്ലിന്റെ മിനിമം താങ്ങുവില 1835 രൂപയാകും. മറ്റു ചില കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ താങ്ങുവിലയും ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതുക്കിയ തൊഴിൽ ചട്ടത്തിനും അംഗീകാരം നൽകി.

English summary: Paddy minimum support price to be hiked as 65 rupees per quintal