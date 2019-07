തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രയും നോട്ടമിട്ട് ബിജെപി; ഷാ വരും, നേതാക്കൾ കൂടുമാറിയെത്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെലങ്കാനയും ആന്ധ്രയും കയ്യടക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ബിജെപി. ശനിയാഴ്ച ബിജെപിയുടെ ഈ വർഷത്തെ അംഗത്വ ക്യാംപെയ്ൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തെലങ്കാനയിലെത്തുന്നത് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ആയിരിക്കും. ഹൈദരാബാദിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും.

അമിത് ഷായുടെ വരവോടെ തെലങ്കാനയിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും ഇളകി നിൽക്കുന്ന തെലുങ്കുദേശം, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും അണികളെയും ബിജെപിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുളള തന്ത്രങ്ങൾക്കും രൂപമാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്നും ആന്ധ്രയിൽ തെലുങ്കുദേശത്തിൽനിന്നും അണികളെയും നേതാക്കളെയും ബിജെപിയിലെത്തിക്കാനാണു ശ്രമം. രാജ്യസഭയിൽ തെലുങ്കുദേശത്തിന്റെ 6 എംപിമാരിൽ 4 പേരെ ബിജെപി തങ്ങളുടെ നിരയിലേക്കു ചേർത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വൻ തിരിച്ചടിയോടെ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കുദേശവും കോൺഗ്രസും തളർന്ന മട്ടാണ്.

തെലങ്കാനയിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് 29% വോട്ടാണു ലഭിച്ചത്. നേരത്തേ 7% മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ശതമാനം 20 ആയി. പ്രതിപക്ഷത്തെ ആ ശൂന്യത മുതലെടുത്തു കടന്നു കയറുകയും പതിയെ അധികാരം പിടിക്കുകയുമാണ് ബിജെപി നീക്കം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞതോടെ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതിയും വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസും പലയിടത്തും തെലുങ്കുദേശം, കോൺഗ്രസ് അണികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്. അതും മുതലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. ബംഗാളിൽ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയതാണ് പല നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലും പല കോൺഗ്രസ്, തെലുങ്കുദേശം നേതാക്കളും ബിജെപിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇരു പാർട്ടികളിലെയും റെഡ്ഡി, ഖമ്മ, കാപു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല നേതാക്കളും അസംതൃപ്തരാണ്. ഖമ്മ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികളായിരുന്നു ടിഡിപിയുടെ നട്ടെല്ല്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെയും റെയ്ഡുകൾ നടന്നിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് ആരോപണം.

ബിജെപിയിലേക്കു മാറിയ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി രാജ്യസഭാ നേതാവുമായിരുന്ന വൈ.എസ്.ചൗധരി, ഉപനേതാവ് സി.എം.രമേഷ് എന്നിവർ ഈ വിഭാഗക്കാരാണ്. ഇവർ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചുവെന്നും ഇവരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ബിജെപി തന്നെ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷനു പരാതി നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസികളും തെലുങ്കുദേശത്തോട് അനുഭാവമുള്ളവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണത്തിനായി ബിജെപിയല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണു പലർക്കും.

അതേസമയം, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ബിജെപി ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം തെലുങ്കുദേശവും കോൺഗ്രസും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ജാതീയമായി വേർതിരിച്ചുമെല്ലാം ആളെക്കൂട്ടുകയാണ് ബിജെപിയുടെ നയമെന്നാണ് അവരുടെ ആക്ഷേപം. ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ 2024ൽ അധികാരം പിടിക്കുക എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യവുമായി തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.

