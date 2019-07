തിരുവനന്തപുരം∙ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡ്രൈവര്‍ അര്‍ജുനാണെന്ന് വിഷ്ണു സോമസുന്ദരം. കാക്കനാട് ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തോടാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന വിഷ്ണു ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിലാണ് വിഷ്ണു.

അപകടം നടന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചത് ആരാണെന്ന് താന്‍ അര്‍ജുനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. വാഹനം ഓടിച്ചത് താനാണെന്നും ഉറങ്ങിപോയെന്നും വിഷമത്തോടെ അര്‍ജുന്‍ പറഞ്ഞു. വാഹനം ഓടിച്ചത് താനല്ലെന്ന് അര്‍ജുന്‍ പിന്നീട് മൊഴിമാറ്റിയതോടെ ബന്ധം വഷളായി. അതിനുശേഷം താനോ പ്രകാശ് തമ്പിയോ അര്‍ജുനുമായി അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടില്ല. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബാലഭാസ്കറിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു വിഷ്ണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തോടു പറഞ്ഞു. ബാലഭാസ്കര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ തനിക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ പങ്കാളിയാകേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തോടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ അലട്ടി. ഉണ്ടായിരുന്ന വരുമാന മാര്‍ഗം നിലച്ചു. ഇതെല്ലാം സ്വര്‍ണക്കടത്തിലേക്ക് തിരിയാന്‍ കാരണമായെന്നും വിഷ്ണു പറഞ്ഞു.

ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ അര്‍ജുനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നു സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയും ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുമായ പ്രകാശ് തമ്പിയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് അര്‍ജുന്‍ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പ്രകാശ് തമ്പി പറഞ്ഞത്. അര്‍ജുന്‍ മൊഴി മാറ്റിയതോടെ അയാളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും പ്രകാശ് തമ്പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അര്‍ജുന്‍ മൊഴി മാറ്റിയതോടെയാണ് സ്വന്തം നിലയില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിലെ ജ്യൂസ് കടയിലെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. യാത്രാമധ്യേ ബാലഭാസ്കര്‍ ഈ കടയില്‍ കയറിയിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് ഇറങ്ങിയശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചത് ആരെന്നറിയാനാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും പ്രകാശ് തമ്പി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അപകടസമയത്ത് അര്‍ജുനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നാണു ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടേയും മൊഴി. അര്‍ജുന്‍ എന്തിനാണ് മൊഴി മാറ്റിയതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അര്‍ജുനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും പറയുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപടകമരണമാണെന്ന നിഗമനമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്. ആരെങ്കിലും ജീവന്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുത്തിയതിനുള്ള തെളിവുകളില്ല. അമിതവേഗമാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്നാണ് മോട്ടര്‍ വാഹനവകുപ്പും ടയോട്ട ഇന്നോവ കമ്പനിയും റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പുറത്തുവരാനുള്ളത്.



English Summary: Balabhaskar is not involved in gold smuggling says Vishnu Somasundaram