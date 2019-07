ബിനോയ് മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ, ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു; ചോദ്യംചെയ്യൽ തിങ്കളാഴ്ച

മുംബൈ ∙ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽവിട്ടു. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ബിനോയ് കോടിയേരി മുംബൈയിലെ ഒാഷിവാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ബിനോയ് മുംബൈയിൽ എത്തിയിരുന്നെന്നാണു സൂചന. തിങ്കളാഴ്ച ബിനോയിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെ അഭിഭാഷകനൊപ്പമാണു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ജാമ്യരേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയതായി ഒാഷിവാര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മുംബൈ ദിൻഡോഷി കോടതി കർശന ഉപാധികളോടെയാണു കഴിഞ്ഞദിവസം ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശമുണ്ട്.



യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു. യുവതി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളെ സംബന്ധിച്ച് ബിനോയിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദംകേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി പറഞ്ഞത്. തെളിവു നശിപ്പിക്കരുതെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡാൻസ് ബാർ നർത്തകിയായിരുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഓഷിവാര പൊലീസ് ബിനോയിക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.



English Summary: Binoy Kodiyeri, who has been charged with rape, arrested in mumbai gets bail