സഞ്ചാരികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ‌ ആപ്പുമായി ചൈന; എല്ലാം തുറന്നെടുക്കും ‘ഫെങ്കായ്’

ഹോങ്കോങ് ∙ സ്വദേശികൾക്കു മേലുണ്ടായിരുന്ന നിരീക്ഷണവലയം വിനോദ സഞ്ചാരികളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ച് ചൈന. സിൻചിയാങ് അതിർത്തിയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഫോണുകളിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു. കടുത്ത അടിച്ചമർത്തലുകളുള്ള ഇവിടെ നിരീക്ഷണം കർക്കശമാക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കമാണിതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ശക്തമായ പൊലീസ് സാന്നിധ്യവും സുരക്ഷാ ക്യാമറകളും സിൻചിയാങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 മുതൽ ഇവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രദേശവാസികളുടെ ഡിഎൻഎയും ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങളും ചൈനീസ് സർക്കാർ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ചലനങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണാന്‍ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ (മുഖം തിരിച്ചറിയല്‍) ശേഷിയുള്ള 40,000 ക്യാമറകളാണ് എപ്പോഴും കണ്ണുതുറന്നിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളായ ദ് ഗാർഡിയൻ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സഞ്ചാരികളിലും സന്ദർശകർക്കിടയിലും ചൈനയുടെ ഈ നിരീക്ഷണസംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

സിൻചിയാങ്ങിലേക്കെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കിർഗിസ്ഥാനിൽ നിന്നെത്തുന്നവരുടെ ഫോൺ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. 'ഫെങ്കായ്' എന്ന ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിക്കും. ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഈ ആപ്പ് സഞ്ചാരികളുടെ ഫോണുകളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ, കോളുകൾ, കോണ്‍ടാക്റ്റുകള്‍, കലണ്ടര്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കും.

ഇസ്‌ലാമിക് ഭീകരത, ഐഎസ് ഭീകരസംഘടനകൾ, തിബറ്റൻ നേതാവ് ദലൈലാമയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക എന്നാണ് സൂചന. അറബി നിഘണ്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയും ആപ്പ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

ആപ്പിള്‍ ഡിവൈസുകളിൽ ആപ്പിനു പകരം യുഎസ്ബി വഴി ഒരു ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകർ ഈ ആപ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ് എന്തിനാണ് തങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അധിക‍ൃതർ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശമായ സിൻചിയാങിലെ ജനസംഖ്യ 2.2 കോടിയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഏറെയുള്ളത്. ഭീകരത കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു സുരക്ഷ കര്‍ശനമാക്കിയതെന്നാണ് ചൈന പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭീകരതയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരെ പോലും ചൈന ഇവിടെ തടവിലിടുകയാണെന്ന് മേയിൽ സിഎൻഎൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

30 ലക്ഷത്തോളം മുസ്‌ലിംകളെ ഇവിടെ ‘കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപു’കളില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു യുഎസ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പടെ മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ചൈന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നു പെന്റഗൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

