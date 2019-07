പുല്‍പള്ളി ∙ നാലു ദിവസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ചാക്കില്‍ക്കെട്ടി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പുല്‍പള്ളി വീട്ടിമൂല കോളനിയുടെ സമീപത്താണു നവജാത ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

നായ്ക്കള്‍ കടിച്ചുകീറുന്ന ചാക്ക്കെട്ട് പരിശോധിച്ച ആശാ വര്‍ക്കര്‍ മൃതദേഹം കണ്ട് പൊലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ചു ശിശു മരിച്ചതിനാല്‍ മറവ് ചെയ്തുവെന്നാണു കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നത്. പുല്‍പള്ളി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.

English summary: Four days old girl child's dead body found in sack