ആഗോളമാന്ദ്യത്തിലും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്; മോദിയുടെ ‘5 ട്രില്യൻ’ സ്വപ്നപാതയിൽ സർവേ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ മാന്ദ്യമൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ 2018–19ൽ വൻ വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നു സാമ്പത്തിക സർവേ. 2015–16ലുണ്ടായിരുന്ന 1.99 ട്രില്യൻ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2.75 ട്രില്യൻ ഡോളറിലേക്കാണു വളർച്ചയെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ രാജ്യസഭയിൽ വച്ച സർവേ റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികനില അവലോകനം ചെയ്തുള്ള മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപ്ന ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും 2019ൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ യഥാക്രമം 0.3, 0.1% വളർച്ചാനിരക്ക് കുറയുമെന്നിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയ സർവേ പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ മൊത്ത ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ഓരോ വർഷവും വർധിക്കുന്നതായും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വികസ്വര രാജ്യ വിപണികളുടെ (ഇഎംഡിഇ) ജിഡിപിയിലേക്ക് ദശാബ്ദത്തിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം 1.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ അത് 0.7 ശതമാനമാണ്–സർവേ പറയുന്നു. ഇഎംഡിഇ ജിഡിപിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം 2018ൽ എട്ടു ശതമാനമായിരുന്നു.

ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഫ്രാന്‍സിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ 2017ൽ ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ യുഎസ്, ചൈന, ജപ്പാൻ, ജർമനി, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ വർഷം യുകെയെയും ഇന്ത്യ റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്തള്ളുമെന്നാണു പ്രവചനം. ലോകത്ത് വികസിക്കുന്ന വിപണികളിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ വളർച്ചയിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടാകാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന, അതിനാൽത്തന്നെ രാജ്യാന്തര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017–18ൽ 7.2 ശതമാനമായിരുന്ന ജിഡിപി 2018–19ൽ 6.8 ആയാണു കുറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2019–20ലേക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നതാകട്ടെ 7% ജിഡിപി വളർച്ചയും. കൃഷി, വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, വാര്‍ത്താവിനിമയ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം തുടങ്ങിയവയിലെ ‘ക്ഷീണമാണ്’ ജിഡിപി വളർച്ചയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. എന്നാൽ ഇതേ കാലയളവിൽ രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 3.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2018ൽ 3.6 ആയി കുറഞ്ഞതായും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ വ്യാപാര മേഖലയിലെ സംഘർഷം, വിപണിയെ ഞെരുക്കുന്ന ചൈനയുടെയും ലോക സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെയും നയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും തിരിച്ചടിയായെന്നും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2014–15നും 2017–18നും ഇടയ്ക്കുള്ള ചൈനയുടെ ശരാശരി വളർച്ചാനിരക്കിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക്. ലോകത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളേക്കാൾ ഏറെ വലുതാണ് ഈ നിരക്കെന്നും സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ആ വളർച്ചയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലെത്തിക്കാനും സാധിച്ചെന്നും സർവേ പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വപ്നം കാണുന്ന അഞ്ച് ട്രില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ വളർച്ചാനിരക്കിലേക്ക് 2024–25 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യം എത്തണമെങ്കിൽ എട്ടു ശതമാനമെന്ന തോതിൽ ജിഡിപി വളർച്ച നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. 2019–20 വർഷത്തേക്കു പക്ഷേ ഏഴു ശതമാനമാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഏറുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ധനകമ്മി ജിഡിപിയുടെ 3.4 ശതമാനമായും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019–20ലെ ഇടക്കാല ബജറ്റിന്റെ ഭേദഗതി വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതാണിത്. പൊതുധനകമ്മി 2018ൽ 6.4 ശതമാനമായിരുന്നത് 2019ൽ 5.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സർവേ പറയുന്നു.

അക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സർക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന പദ്ധതികളിൽ എങ്ങനെ സ്വകാര്യ മൂലധനം കൊണ്ടുവരികയെന്നതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം പൂർണമായും സർക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കാനാകില്ല. സ്വകാര്യ കമ്പനികളാകട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ വികസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപമിറക്കാൻ തയാറുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വികസനത്തിന് പൊതു–സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2014–15ൽ പ്രതിദിനം 12 കി.മീ എന്ന കണക്കിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ റോഡുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത് പ്രതിദിനം 30 കിലോമീറ്റർ എന്ന തോതിലാണ്. ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും (0.64 %) അതുവഴിയുള്ള ചരക്കുഗതാഗതത്തിലും (5.33%) മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 118.34 കോടിയായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനൊപ്പം സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും മികവ് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തമാക്കാനാകാൻ സാധിക്കൂവെന്നും സർവേ വിശദമാക്കുന്നു.

English Summary: Indian economy grows to USD 2.75 trn in FY19 despite slowing global economy: Economic Survey