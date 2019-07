'മറ്റുവഴി വേണ്ട, വിധി നടപ്പാക്കണം'; സർക്കാരിന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓര്‍ത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ സഭാതര്‍ക്ക കേസിലെ കോടതിവിധി പുറത്ത്. 2017ലെ വിധി മറികടന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമം പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിധി മറികടക്കാന്‍ സമാന്തരവ്യവസ്ഥകള്‍ പാടില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് സർക്കാരിന് കോടതി നൽകി. വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്റെ കടമയാണ്. എല്ലാ കക്ഷികളും വിധി അംഗീകരിക്കണം. വിധിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ സുപ്രീംകോടതി ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തി.



അതേസമയം സഭാതര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു‍. സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മര്‍ത്തോമ്മ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ കാതോലിക്കാബാവയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. സഭാതര്‍ക്കത്തില്‍ വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ജയിലിടയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിലപാട്.



സഭാതര്‍ക്കത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുപക്ഷത്ത് നില്‍ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒാര്‍ത്തോഡോക്സ് സഭ ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം. സുപ്രീംകോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് സര്‍ക്കാര്‍. തര്‍ക്കം തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാതെ നിയമത്തിന്റെ വഴി തേടുകമാത്രമാണ് ഒാര്‍ത്തോഡോക്സ് സഭ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിധി ധിക്കരിക്കുന്നവര്‍ക്കൊപ്പം സര്‍ക്കാര്‍ നില്‍ക്കുന്നത് അരാചകത്വത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ ബാവ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു



സുപ്രീംകോടതിയുടെ കടുത്ത നിലപാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒാര്‍ത്തോഡോക്സ് സഭ വിഷയം വീണ്ടും സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സമാധാനപരമായും സമവായത്തോടെയും വിധി നടപ്പാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തിരിഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പും പിന്‍പും സര്‍ക്കാരിന് ഒരേ നിലപാടാണെന്നും മുഖ്യന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്വത്തവകാശവും ഭരണചുമതലയും മലങ്കരസഭയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്ന കോടതിവിധി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഓർത്തോഡോക്സ് സഭാ നിലപാട്.

English Summary: Is Kerala above rule of law; details of Verdict in Jacobite-Orthodox church case