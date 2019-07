മഹാരാഷ്ട്ര: കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സീറ്റ് ചർച്ചയെന്ന് എൻസിപി

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള കോൺഗ്രസ് – എൻസിപി ഔദ്യോഗിക സീറ്റ് ചർച്ചകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമെന്ന് എൻസിപി. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചുമതലയുള്ള കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലാണു തീരുമാനം.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ അശോക് ചവാൻ രാജിവച്ചിരുന്നു. പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. മുൻ മന്ത്രി ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് അധ്യക്ഷനാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും സഖ്യമായാണ് മൽസരിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സഖ്യം തുടരാനാണ് തീരുമാനം. കോൺഗ്രസ് – എൻസിപി സഖ്യം തുടർച്ചയായ 15 വർഷം സംസ്ഥാനഭരണം കയ്യാളി. സഖ്യമുപേക്ഷിച്ചാണ് 2014ൽ മൽസരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബറിലോ ഒക്ടോബറിലോ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നേക്കും.

English summary: Poll pack talks with Congress after new Maharashtra unit chief named: NCP