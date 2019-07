‘ഈ ധൈര്യം ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രം’: രാഹുലിനു പിന്തുണയുമായി പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വച്ചതായി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് പുറത്തുവിട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പിന്തുണയുമായി സഹോദരിയും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് രാഹുൽ ചെയ്തതു പോലെ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ളതെന്ന് പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. താങ്കളുടെ തീരുമാനത്തോട് അതിയായ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള രാജി രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മേയ് 25നു ചേർന്ന പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം വഴങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് 4 പേജ് രാജിക്കത്ത് രാഹുൽ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ, 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിനു താനാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് രാഹുൽ കത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ ഭാവി വളർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നിർണായകമാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നത്.

പാർട്ടിയുടെ പുനർനിർമാണത്തിനു കണിശമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. 2019 ലെ പരാജയത്തിന് ഒട്ടേറെ ആളുകൾ കണക്കു പറയേണ്ടതായി വരും. ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റുള്ളവർക്കുമേൽ കെട്ടിവച്ച് പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവഗണിക്കുന്നത് അനീതിയാണെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

