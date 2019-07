രാജിക്കൊരുങ്ങി തേജസ്വി യാദവ്; ആവശ്യം തള്ളി ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ

പട്ന ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃപദവിയിൽ നിന്നു രാജിക്കൊരുങ്ങി ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. തേജസ്വിയുടെ രാജിസന്നദ്ധത ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ തള്ളി. തേജസ്വി യാദവാണ് നേതാവെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ എംഎൽഎമാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിസന്നദ്ധത എതിരില്ലാതെ തള്ളിയെന്നു നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിനു ശേഷം പറഞ്ഞു.

നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ തേജസ്വിയല്ല രാജിവയ്ക്കേണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് മസ്തിഷ്കജ്വരം മൂലം 154 കുട്ടികളുടെ ജീവൻ നഷടപ്പെട്ടതിന്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് എൻഡിഎ എംഎൽഎമാരാണ് രാജിവയ്ക്കേണ്ടത്– ആർജെഡി എംഎൽഎമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കു ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ എത്താതിരുന്ന തേജസ്വി, ജൂൺ 28ന് ആരംഭിച്ച നിയമസഭയുടെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തത്.

English summary: Tejashwi offered to resign, we turned it down says RJD MLAs