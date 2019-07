നികുതി നിരക്കിൽ യുഎസിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ; സർചാർജിൽ സമ്പന്നർ വലയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദായനികുതി സ്‌ലാബിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്, നികുതി നിർദേശത്തിൽ യുഎസിനെ മറികടന്നു. സമ്പന്നരുടെ പണമിടപാടിനു നികുതി കൂട്ടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ നികുതിയീടാക്കലിൽ യുഎസിനെ പിന്തള്ളിയത്. അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഒരു വർഷം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കുമേൽ പിൻവലിച്ചാൽ 2% ടിഡിഎസ് ചുമത്തുമെന്നാണു ബജറ്റിൽ പറയുന്നത്.

2 കോടി മുതൽ 5 കോടി വരെ വരുമാനക്കാർക്ക് 3 ശതമാനവും 5 കോടിക്കു മുകളിൽ 7 ശതമാനവുമാണു സർചാർജ്. കണക്കുപ്രകാരം പുതിയ നിരക്ക് 37 ശതമാനമാണെങ്കിലും ഫലത്തിൽ 41.1 ശതമാനമാകും. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ സെസുകളും ചേരുമ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി 42.7 ശതമാനമാകുമെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. യുഎസിലെ ഉയർന്ന നികുതിനിരക്ക് 40 ശതമാനമാണ്.



English Summary: Budget 2019: India's super-rich peak tax rate, at 42.7%, now higher than US