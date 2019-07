കാത്തിരുന്നത് ഇന്ധനവിലക്കുറവ്; കിട്ടിയത് ഇരുട്ടടി; വരുന്നത് 'തീ'വിലക്കാലം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തകർത്ത് കേന്ദ്ര ബജറ്റ്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിലെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ‌. ഇതോടെ ചരക്കുഗതാഗത ചെലവ് ഏറുകയും ഒപ്പം അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ക്കുള്‍പ്പെടെ വില കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണു സൂചന. യാത്രാനിരക്കിലും വര്‍ധനയുണ്ടാകും.

സ്പെഷൽ അധിക നികുതിയും റോഡ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സെസും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഇന്ധനവില ലീറ്ററിന് രണ്ടു രൂപ വീതം കൂടും. ഇന്ധനനികുതിയിലൂടെ വലിയ വരുമാനമാണു കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുള്ള പണം ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താമെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു.

രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആദായ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. വൈദ്യുതിയിലോടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി 12ൽനിന്ന് 5 ശതമാനമാക്കാൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിനോടു സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും വർധിപ്പിക്കാൻ 10,000 കോടിയുടെ പദ്ധതിക്കു നേരത്തേ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.



Englsih Summary: FM announces income tax rebate on interest of loan taken for EVs