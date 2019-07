‘ഞങ്ങൾ ചോര ചിതറിക്കും’; മോദിയുടെ ഉപദേശം തള്ളി ബിജെപി നേതാവ്

ഭോപാൽ∙ ബിജെപി നേതാക്കൾ വിവാദങ്ങളിൽനിന്നു അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശാസന മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ രാംഖേൽവാൻ പട്ടേൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ സാത്‌ന ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പല്‍ അധ്യക്ഷനെ ആക്രമിച്ച തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനെ രക്ഷിക്കാൻ ചോര ചിന്താൻ വരെ താൻ ഒരുക്കമാണ് എന്നായിരുന്നു അമർപ്പത്താൻ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രാംഖേൽവാൻ പട്ടേലിന്റെ പ്രസ്താവന.



രാംഖേൽവാന്റെ സുഹൃത്തും ബിജെപി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ രാം സുശീൽ പട്ടേലിനെ നഗരത്തിലെ ചീഫ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസറെ ആക്രമിച്ചതിന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സുശീൽ പട്ടേലും അനുയായികളും ചേര്‍ന്നായിരുന്നു സാത്‌ന നഗര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മുനിസിപ്പല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദേവ്രത്‌ന സോനിയെ ആക്രമിച്ചത്.

സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് പൊതുയോഗത്തിൽ രാംഖേൽവാൻ ഭീഷണി മുഴക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ വിവാദത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബിജെപി നേതാക്കളെ സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഉപദേശം നൽകിയത്.



‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഉറപ്പു തരുന്നു, ചോര ഒഴുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടായാലും രാം സുശീലിനെ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കും. അതിനു വേണ്ടി ബിജെപി ചോര ചിന്താൻ ഒരുക്കമാണ്. രാം സുശീലിനെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും.'



രാംഖേൽവാൻ പട്ടേലിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ പട്ടേലിനെ തള്ളി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ ആകാശ് വിജയ്‌വർഗിയ നഗരസഭാ ഓഫിസറെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകൊണ്ടു മർദിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ കോർപറേഷനിലെ ഗാഞ്ചി മേഖലയിൽ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിനിടെയാണ് മർദനം. കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒത്തുകൂടിയ ആളുകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആകാശ്. ഇതിനിടെ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് വിവാദമായത്.

ഇൻഡോർ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയാണ് ആകാശ്. ജനമധ്യത്തിൽ പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ളവരായാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാകണമെന്നും തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Hours After PM's Discipline Meet, BJP Lawmaker Says "We Will Spill Blood"