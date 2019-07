കാമുകനെ മകളുടെ ഭർത്താവാക്കാൻ നോക്കി; എതിർത്തപ്പോൾ അരുംകൊല: ചുരുളഴിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ നെടുമങ്ങാട് പതിനാറുകാരിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ചു പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍ തള്ളിയ കേസില്‍ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ. അനീഷിനെക്കൊണ്ട് മകൾ മീരയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ മഞ്ജുഷ ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്നും ഇത് മീര എതിര്‍ത്തതാണ് കൊലക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നുമാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.

അനീഷുമായുള്ള തന്റെ അടുപ്പം തുടരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അനീഷിനെക്കൊണ്ട് മകൾ മീരയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ മഞ്ജുഷ ശ്രമിച്ചതെന്നും െപാലീസ് പറയുന്നു. അനീഷിന്റെ പെരുമാറ്റവും അമ്മയുമായുള്ള അടുപ്പവും അറിയാമായിരുന്ന മീര ശക്തമായ ഈ നീക്കം ചെറുത്തതോടെയാണ് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടായതും പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതും.



സംഭവദിവസവും ഇതിനേച്ചൊല്ലി ബഹളമുണ്ടായപ്പോള്‍ മഞ്ജുഷ മകളെ അടിച്ച് കട്ടിലിലിട്ടു. തുടര്‍ന്ന് കൈകൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു. ഇത് കണ്ടുനിന്ന അനീഷ് തുണികൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നുവെന്നും മഞ്ജുഷ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അബോധവസ്ഥയിലായി നിലത്ത് വീണ മീര മരിച്ചുവെന്നു കരുതി വരാന്തയിൽ എടുത്തു കിടത്തി.

ഇരുവരും ചേർന്ന് മീരയെ ബൈക്കിൽ നടുക്ക് ഇരുത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം അകലെ കാരന്തലയിലെ അനീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു സമീപത്തെ പുരയിടത്തിൽ ഇട്ടു. ഞരക്കം കേട്ടതായി തോന്നിയപ്പോൾ അനീഷ് സിമന്റ് ഇഷ്ടികകൾ മീരയുടെ ശരീരത്തിൽ വച്ചുകെട്ടി കിണറ്റിന്റെ മൂടി നീക്കി അതിനുള്ളിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു. രാത്രി തന്നെ മീരയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ഷാളടക്കമുള്ളവയുമായി അവർ നാഗർകോവിലിലേക്ക് പോയെന്നും ഇരുവരും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആത്മഹത്യ െചയ്തതാണെന്ന മഞ്ജുഷയുടെ വാദം ആദ്യം തന്നെ പൊലീസിൽ സംശയമുയർത്തിയിരുന്നു. പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സംശയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴുത്ത് ‍ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. ഭിത്തിയിൽ ചേർത്തുനിർത്തി കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കട്ടിലിൽ കിടത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് മരണം ഉറപ്പിച്ചെന്നു അമ്മ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Teen girl was likely alive when thrown into well by mother, lover; Shocking details of Nedumangadu murder