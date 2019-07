ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇളവുകള്‍ കഴിച്ച് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ വാര്‍ഷികവരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് ആദായനികുതി ഒഴിവാക്കി രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ആദ്യ ബജറ്റ്. എന്നാല്‍ ആദായനികുതി സ്ലാബുകളില്‍ മാറ്റമില്ല. രണ്ടുകോടി രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് ആദായനികുതി സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. 45 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഭവനവായ്പയുടെ പലിശയിന്മ‍േലുള്ള നികുതിയിളവ് മൂന്നരലക്ഷമാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇനി പാന്‍ കാര്‍ഡിനുപകരം ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചും റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാം. പ്രത്യക്ഷനികുതി വരുമാനത്തില്‍ 78 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടായെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.



വാര്‍ഷികവരുമാനമോ ആദായനികുതി ഇളവുകള്‍ കഴിച്ചുള്ള വാര്‍ഷികവരുമാനമോ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെയാണെങ്കില്‍ ഇനി ആദായനികുതി നല്‍കേണ്ട. പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ മാസവരുമാനക്കാര്‍, പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍ എന്നിവരടക്കം മൂന്നുകോടിപേര്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നികുതിയിളവ് കഴിച്ചുള്ള വാര്‍ഷികവരുമാനം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ളവര്‍ നിലവിലെ സ്ളാബ് അനുസരിച്ച് രണ്ടരലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വരുമാനത്തിന് അഞ്ചുശതമാനവും അതിനു മുകളിലുള്ളതിന് ഇരുപതുശതമാനവും ആദായനികുതി നല്‍കേണ്ടിവരും.

രണ്ടുകോടി രൂപ മുതല്‍ അഞ്ചുകോടി രൂപ വരെ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് മൂന്നുശതമാനം സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. അഞ്ചു കോടിയിൽ കൂടുതല്‍ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് ഏഴുശതമാനം സര്‍ചാര്‍ജ് നല്‍കണം. അധികവരുമാനക്കാര്‍ രാഷ്ട്രനിര്‍മാണത്തിനു കൂടുതല്‍ സംഭാവന നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

45 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഭവനവായ്പ പലിശയിൻമേലുള്ള നികുതിയിളവ് ഒന്നരലക്ഷം രൂപ കൂട്ടി. ഇതോടെ ഭവനവായ്പ പലിശയിന്മേല്‍ രണ്ടുലക്ഷത്തിനു പകരം മൂന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ ഇളവ് ലഭിക്കും. അടുത്ത മാര്‍ച്ച് 31വരെ ഭവനവായ്പ എടുക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇളവ് ബാധകം. ഇനി മുതല്‍ ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനടക്കം പാന്‍ കാര്‍ഡ് ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാം. നികുതിവെട്ടിപ്പ് തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, പൂരിപ്പിച്ച റിട്ടേണ്‍ ഫോമുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഇതില്‍ ബാങ്ക്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് അടക്കമുള്ളവയില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ടാകും. ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാട് പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഒരുകോടി രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് പണമായി പിന്‍വലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രണ്ടുശതമാനം ടിഡിഎസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി.



കോര്‍പറേറ്റ് ലോകത്തിനും ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ബജറ്റ്. നാനൂറുകോടി രൂപ വരെ വാര്‍ഷികവിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികളെ 25 ശതമാനം നികുതിപരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. നിലവില്‍ 250 കോടി വാര്‍ഷികവരുമാനമുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു 25 ശതമാനം കോര്‍പറേറ്റ് നികുതി. ഏതാണ്ട് 99.3 ശതമാനം കമ്പനികള്‍ക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

