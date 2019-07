ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ വിവാഹമോചനം; ബെസോസിന്‌ നഷ്ടം 2.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ

ലണ്ടൻ ∙ ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ് 3800 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 2.6 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഭാര്യ മക്കെന്‍സിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച അന്തിമതീരുമാനമായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ വിവാഹമോചനവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

തങ്ങള്‍ വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ പോകുന്നു എന്ന വിവരം ജെഫ് ബെസോസും ഭാര്യ മക്കെന്‍സിയും ജനുവരിയിലാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഏപ്രിലിലാണ് അന്തിമതീരുമാനമെടുത്തത് . കോടതി വിവാഹമോചനം അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആമസോണ്‍ കമ്പനിയുടെ 19.7 മില്യണ്‍ ഓഹരി ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ ഉടമ്പടിയാക്കുമെന്ന് ജെഫ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ നാലു ശതമാനം ഓഹരി മക്കെന്‍സിക്കു സ്വന്തമാകും. വിവാഹമോചനത്തോടെ ബ്ലൂബെര്‍ഗിന്റെ കോടീശ്വര പട്ടികയില്‍ 22-ാം സ്ഥാനവും മക്കെന്‍സി നേടും.

വിവാഹമോചിതരാകുന്നവര്‍ക്ക് പരസ്പരധാരണയില്‍ എത്താനായില്ലെങ്കില്‍ സ്വത്ത് തുല്യമായി വീതം വയ്ക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വാഷിങ്ടണ്‍. എന്നാല്‍ മൊത്തം സ്വത്തിന്റെ 25 ശതമാനം നല്‍കാമെന്ന ഉടമ്പടി ഇരുവരും അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

3800 കോടി ഡോളര്‍ ലഭിക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സമ്പന്നയായ യുവതിയായി മക്കെന്‍സി മാറും. സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയില്‍ ജെഫ് പിന്തള്ളപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതില്‍ 12 ശതമാനം ആസ്തി മാത്രം ശേഷിച്ചാലും ജെഫ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കാനാണ് മക്കെന്‍സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക സമ്പന്നരായ വാരന്‍ ബഫറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്്‌സും ചേര്‍ന്ന് 2010 ല്‍ രൂപീകരിച്ച സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു പണം സമാഹരിക്കുന്ന 'ഗിവിങ് പ്ലഡ്ജ്' എന്ന ക്യാംപയിനിലേക്ക് തുക നല്‍കുമെന്നാണ് മക്കെന്‍സി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

1993 ലാണ് ജെഫ് ബെസോസും മക്കെന്‍സയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇവരുടെ വിവാഹത്തോളം തന്ന പഴക്കമുണ്ട് ആമസോണിനും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റായ ആമസോണിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നില്‍ ഇരുവരുടെയും പ്രയത്‌നമാണ്. 25 വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ദാമ്പത്യത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് നാലു മക്കളുണ്ട്.

English Summary : Amazon chief Jeff Bezos to pay $38 billion to wife for divorce settlement: Report