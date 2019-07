ന്യൂഡല്‍ഹി/ ബെംഗളൂരു ∙ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഒളിംപ്യൻ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്. ബിജെപി അംഗത്വ ക്യാംപെയ്നിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കുമൊപ്പം അഞ്ജു പാര്‍ട്ടി പതാകയേന്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെയാണു അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്.



കുടുംബസുഹൃത്തായ വി.മുരളീധരനെ കാണാന്‍ പോയതാണെന്നും അപ്പോള്‍ അവര്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും അഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി കർണാടക എന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എഎന്‍ഐയുമാണ് അഞ്ജു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു എന്ന തരത്തിൽ വാർത്ത നല്‍കിയത്. ഇതോടെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വാർത്തയും ചിത്രവും പ്രചരിച്ചു.



English Summary: Anju Bobby George joins BJP? No, it's fake news says athlete