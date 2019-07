കർണാടകയിൽ പ്രതിസന്ധി; 11 എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കറെ കണ്ടു, രാജിയെന്നു സൂചന

ബെംഗളൂരു ∙ കര്‍ണാടകയില്‍ സഖ്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനായി വീണ്ടും രാജിനാടകം. മുന്‍ മന്ത്രി രമേഷ് ജാര്‍ക്കിഹോളിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 11 കോണ്‍ഗ്രസ്-ദള്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ രാജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിലെത്തി. ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി മന്ത്രി ഡി.കെ.ശിവകുമാര്‍ വിധാന്‍സൗധയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരായ ശിവറാം ഹെബ്ബാര്‍ (യെല്ലാപുര), ബി.സി.പാട്ടീല്‍ (ഹിരക്കേരൂര്‍), നാരായണഗൗഡ (കെആര്‍ പേട്ട്), മഹേഷ് കുമത്തല്ലി (അത്താണി), മുനിരത്ന (ആര്‍ആര്‍ നഗര്‍), ദളിന്റെ എ.എച്ച്.വിശ്വനാഥ് (ഹുന്‍സൂര്‍), ഗോപാലയ്യ (മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ട്) തുടങ്ങിയവരാണ് വിധാന്‍സൗധയിലെത്തിയത്. സ്പീക്കര്‍ ഓഫിസില്‍ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്കു രാജിക്കത്ത് സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാനാണ് എത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ബിടിഎം ലേഔട്ട് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി. തന്റെ മകൾ രാജിവയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഹൈക്കമാൻഡിനെയോ പാർട്ടിയിലെ ആരെയെങ്കിലുമോ താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതിനാലാണ് രാജിവയ്ക്കുന്നതെന്നും റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിലിരിക്കെയാണ് സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം. വൈകിട്ടോടെ കൂടുതല്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ രാജി സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്. ഇതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് രാമലിംഗറെഡ്ഡിയുടെ മകള്‍ സൗമ്യ റെഡ്ഡി (ജയനഗര്‍), പ്രതാപ്ഗൗഡ പാട്ടീല്‍ (മസ്കി)‍, എച്ച്.ടി.സോമശേഖര്‍ (യശ്വന്ത്പുര) തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

224 അംഗ നിയമസഭയിൽ 119 അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് – ജെഡിഎസ് സഖ്യത്തിനുള്ളത്. ഇതിൽ ആനന്ദ് സിങ്ങും രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിയും നേരത്തെ രാജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ജാർക്കിഹോളിയുടേത് ഫാക്സ് സന്ദേശമായതിനാൽ നേരിട്ടെത്തി രാജി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹവും ഇന്നത്തെ സംഘത്തിനൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 105 പേരാണ് ബിജെപിയുടെ അംഗസംഖ്യ. 113 കേവല ഭൂരിപക്ഷവും. എന്നാൽ ആരുടെയും രാജി ഔദ്യോഗികമായി സ്പീക്കർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ വീഴുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ബദർ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ യെഡിയൂരപ്പ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: In Crisis For Karnataka Coalition, Many Congress, JDS Lawmakers May Quit