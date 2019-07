രക്തം കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതി പെൺകുട്ടികൾ: രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

മോഗ∙ സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തെഴുതി രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ. തങ്ങളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്നാരോപിച്ചാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കത്തെഴുതിയത്. വഞ്ചാനാക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് തങ്ങളെ കെണിയിൽ പെടുത്തിയെന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്.

നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളേയും കുടുംബാഗംങ്ങളെ മുഴുവനും ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പൊലീസ് തയാറാകുന്നില്ലെന്നും കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മോഗ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽജിന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു.

പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ച അദ്ദേഹം അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ വിദേശത്തയയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയെന്നാരോപിച്ചാണ് ഇവർക്കെതിരെ േകസുള്ളത്. ഏജന്റാണെന്ന ധാരണയിൽ ഇവർക്ക് ചെക്ക് നൽകിയതായാണ് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.



English summary: Girls write letter with blood to indian president in Punjab