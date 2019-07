വീസയില്ലാതെ യാത്ര: കരുത്തുറ്റ പാസ്പോർട്ട് സിംഗപ്പൂരിനും ജപ്പാനും; ഇന്ത്യ 86–ാമത്

ലണ്ടൻ ∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പാസ്പോർട്ടുകൾ ജപ്പാനും സിംഗപ്പൂരിനും. രണ്ടാം സ്ഥാനം ഫിൻലൻഡിനും ജർമനിക്കുമൊപ്പം ദക്ഷിണ കൊറിയയും പങ്കിടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ശക്തമായ പാസ്പോർട്ടുമായി പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗോള പൗരത്വ–റെസിഡൻസ് ഉപദേശക സംഘടനയായ ഹെൻലി ആൻഡ് പാർട്നേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട പാസ്പോർട്ടുകളുടെ ആഗോള സൂചികയാണിത്. പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനമാകട്ടെ 86 ആണ്.

മുൻകൂട്ടി വീസയെടുക്കാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാസ്പോർട്ടുകളാണ് ശക്തമായ പാസ്പോർട്ട് പട്ടികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നത്. ജപ്പാന്റെയും സിംഗപ്പൂരിന്റെയും പാസ്പോർട്ടുകളുപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ 189 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനാകും. ഫിൻലൻഡ് , ജർമനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീസയില്ലാതെ 187 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനാകും. ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് 58 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വീസയില്ലാതെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാകുന്നത്.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഡെൻമാർക്, ഇറ്റലി, ലക്സംബർഗ് ‌എന്നിവരാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 186 രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാനാവുക. 185 രാജ്യങ്ങളിൽ വീസയില്ലാതെ എത്താൻ കഴിയുന്ന ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, സ്വീഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്. ഓസ്ട്രിയ, നെതർലൻഡ്, പോർച്ചുഗൽ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (184) എന്നിവയാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്. 2014 ൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന യുഎസും യുകെയും ഇത്തവണ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 2010 ന് ശേഷം ഇവരുടെ ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥാനമാണിത്. ബെൽജിയം, കാനഡ, ഗ്രീസ്, അയര്‍ലന്‍ഡ്‌, നോർവെ എന്നിവർക്കൊപ്പം 183 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടിന് വീസയില്ലാതെ എത്തിപ്പെടാനാവുക. ആദ്യ പത്തിലുൾപ്പെടുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.

മാൾട(182 രാജ്യങ്ങൾ), ചെക്ക്‌ റിപ്ലബിക്(181 രാജ്യങ്ങൾ), ഓസ്ട്രേലിയ, ഐസ്‌ലൻഡ്, ലിത്വാനിയ, ന്യൂസിലൻഡ്(180 രാജ്യങ്ങള്‍), ലാത്വിയ, സ്ലോവാക്യ, സ്ലോവേനിയ (179 രാജ്യങ്ങൾ).

ഏറ്റവും മോശം പാസ്പോർട്ടുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശും ഇറാനും. ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾകൊണ്ട് 39 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുക. 106–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് 35 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സന്ദർശിക്കാനാവുക. പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പാസ്പോർട്ടിന് 25 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് വീസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക. യുഎഇ ഇരുപതാം സ്ഥാനത്താണ്. 167 രാജ്യങ്ങളിലാണ് യുഎഇ പാസ്പോർട്ടിൽ വീസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക.

