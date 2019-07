ജനവിധി മാനിക്കുന്നെന്ന് സിന്ധ്യ: കോൺഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നതായും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താണു രാജിയെന്നും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുള്ള രാജിക്കത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു കൈമാറി.



പാർട്ടിയെ സേവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പദവികൾ രാജിവച്ചു. മുംബൈ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മിലിന്ദ് ദിയോറയും പാർട്ടി പദവി ഞായറാഴ്ച രാജിവച്ചു.



രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടശേഷമാണു രാജി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മിലിന്ദ് പ്രതികരിച്ചു. മുംബൈയിലെ പാർട്ടിയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കും. മുംബൈ കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്‍കുമെന്നും മിലിന്ദ് ദിയോറ വ്യക്തമാക്കി.



മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ കോൺഗ്രസിനെ മൂന്നംഗ സമിതി നയിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. മേയ് 25ന് ചേര്‍ന്ന കോൺഗ്രസ് ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നതായി പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജി വച്ചതെന്ന കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തുറന്ന കത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലോ, രാഹുലിന്റെ രാജി ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.



English Summary: After Milind Deora steps down, Jyotiraditya Scindia quits as AICC general secretary