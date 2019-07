ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപിക്ക് അധികാരത്തോട് അടങ്ങാത്ത ആര്‍ത്തിയാണെന്ന് കര്‍ണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ലോക്സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭ കക്ഷി നേതാവ് അധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയുടെ പരിഹാസം. മധ്യപ്രദേശിലെയും കര്‍ണാടകയിലെയും കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയാണ്. കര്‍ണാടകയിലെ വിമത നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്യുന്നത് ബിജെപി എംപിയാണെന്നും അധിര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ലോക്സഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് – ജെഡിഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് മറുപടി നല്‍കി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് രാജിവയ്ക്കാന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് പ്രേരണയായതെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പരിഹസിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

വിമതരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുനഃസംഘടനയ്ക്കു നീക്കം



കർണാടകയിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ജെഡിഎസ് മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചേക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമി ഒഴികെയുള്ളവര്‍ രാജിവയ്ക്കാനാണ് ആലോചന. നേരത്തെ മുഴുവന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരും രാജിനല്‍കിയിരുന്നു. വിമതരെകൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ദളും പുതുവഴികള്‍ തേടുന്നതിനിടെ സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എ എച്ച്. നാഗേഷ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന 13 വിമതരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പായി.



പ്രശ്നങ്ങള്‍ വൈകാതെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് യു.ടി. ഖാദര്‍ പ്രതികരിച്ചു. പാര്‍ട്ടിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും, തീരുമാനങ്ങള്‍ നേതൃത്വത്തിന് വിട്ടെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മാരത്തണ്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണ്. കൂടുതല്‍ വിമതര്‍ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കി മന്ത്രിസഭ പുനസംഘിടിപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നീക്കം. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വരയുടെ വീട്ടില്‍ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം. എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരും രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.



കോണ്‍ഗ്രസ് വിമത എംഎല്‍എ രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയെ ബെംഗളൂരുവിലെ രഹസ്യകേന്ദ്രത്തില്‍വച്ച് കുമാരസ്വാമി നേരില്‍ക്കണ്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തി. രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജിപിന്‍വലിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.



അനുനയശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇടിത്തീപോലെ സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എ എച്ച്. നാഗേഷിന്‍റെ കൂറുമാറല്‍. മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ച് അദ്ദേഹം ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയതോടെ വിമതരുടെ തീരുമാനം നിര്‍ണായകമാകും. 13പേരും രാജിയില്‍ ഉറച്ചുനിന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീഴും.

English Summary : BJP has no role in Karnataka Politics, says Rajnath Singh