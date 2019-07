സ്ഫോടനത്തിന് പത്താണ്ട്; പ്രതികൾ കാണാമറയത്ത്; സുരക്ഷയില്ലാതെ കൊച്ചി കലക്ടറേറ്റ്

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച കലക്ടറേറ്റ് സ്ഫോടനം നടന്നിട്ട് പത്തു വർഷമായിട്ടും പ്രതികൾ കാണാമറയത്ത്. ലോക്കൽ പൊലീസ്, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം, ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് തുടങ്ങി വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ദീർഘനാൾ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആരായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും തുടർ നടപടികളുണ്ടായില്ല. കലക്ടറേറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യമായ സുരക്ഷയില്ല.



2009 ജൂലൈ പത്തിന് വൈകിട്ടു മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു എറണാകുളം കലക്ടറേറ്റിന്റെ അഞ്ചാം നിലയിലെ ഗോവണിപ്പടിയോടു ചേർന്ന് ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. പൊലീസ് അടക്കം ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഫോടനത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ മുതൽ അൽ ഖായിദയെ വരെ സംശയിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. ആയിരത്തോളം പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലുള്ള മൂന്നു പേരിലേക്ക് സംശയമുന നീണ്ടതോടെ ഇവർക്കായി അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇവർ വിദേശത്തേക്കു കടന്നത്രേ. ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്റർപോളിനു നൽകിയെങ്കിലും ഒരു വിവരവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ താൻ രണ്ടാം നിലയിലെ കലക്ടറുടെ ഓഫിസിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്നത്തെ എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. ബീന ഐഎഎസ് ഓർക്കുന്നു. ആദ്യം സ്ഫോടനത്തെ അത്ര ഗൗരവമായെടുത്തില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. പിന്നെ, ചവറുകൂനയിലെ ബാറ്ററിയോ മറ്റോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായിരിക്കുമെന്നു കരുതി. പിന്നീടാണ് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയുന്നത്.



ആളുകൾ അധികം കയറിയിറങ്ങുന്ന ഓഫിസുകളായിരുന്നില്ല അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ആളുകൾക്കൊന്നും അപകടം ഉണ്ടാകാതിരുന്നതാണ് ആശ്വാസമായതെന്നും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ പോർട് ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷയായ ഡോ. ബീന പറയുന്നു.



ഫയലിൽ ഉറങ്ങുന്ന സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്



കലക്ടേറ്റിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് സ്ഫോടനത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയതെന്ന് പലഭാഗത്തു നിന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ഒരു സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിന് താൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിനു കൈമാറിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അതിൽ എന്തു തുടർനടപടിയുണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഡോ. ബീന പറയുന്നു.



സ്ഫോടനം നടന്നതിനു പിന്നാലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഡിജിപിയും അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇനിയൊരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. കലക്ടർ ബീനയുടെ നിർദേശാനുസരണം സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റും നിർദേശങ്ങളും സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കലക്ടറേറ്റിന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു താൽപര്യവും ഇല്ലാത്ത മട്ടാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് ഐഡി കാർഡ് നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരുന്നു നിർദേശങ്ങൾ. 1200ൽ അധികം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കലക്ടറേറ്റിൽ ഐഡി കാർഡ് നൽകിയത് റവന്യു വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്കു മാത്രമായിരുന്നു. അത് ധരിച്ച് ഓഫിസിലെത്തുന്ന പതിവ് ഇപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.



ആർക്കും കയറിയിറങ്ങാവുന്ന ഓഫിസുകൾ; ഇപ്പോഴും സുരക്ഷയില്ല



പടികൾക്കടുത്ത്് കൂട്ടിയിട്ട വേസ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു സ്ഫോടനം. തുടർന്ന്, കലക്ടറേറ്റിലും പരിസരത്തും വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിലെ ഒരു പ്രധാന നിർദേശം. കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്ത് സ്ക്രാപ് വാഹനങ്ങൾ മുതൽ ചവറുകൂനകൾ വരെ പതിവു കാഴ്ചയാണ്. ഓഫിസുകൾക്കു മുന്നിലും ശുചിമുറികൾക്കു സമീപവുമെല്ലാം ചാക്കിലും അല്ലാതെയുമെല്ലാം വേസ്റ്റ് കടലാസുകളും മറ്റും കൂട്ടിയിടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും പതിവ്. എല്ലാ നിലകളിലും എമർജൻസി വഴികൾ നിർമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു നിർദേശം. ഇതും ഫലയിൽ ഉറങ്ങുന്നു.



ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഓരോ ദിവസവും കലക്ടറേറ്റിലെത്തുന്നത്. ഇവരെ പരിശോധിച്ച് ഒപ്പു വച്ച ശേഷം മാത്രം അകത്തു കടത്തി വിടണമെന്ന നിർദേശം ഉയർന്നെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് അതുണ്ടായത്. തുടർന്ന് എല്ലാം പഴയ പടി. ഇപ്പോൾ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും കലക്ടറേറ്റിൽ കടക്കാം. പൊലീസിന്റെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം കലക്ടറേറ്റ് പരിസരത്തില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പോരായ്മ.

ഈ ആവശ്യം പലതവണ ഉയർന്നെങ്കിലും അതിനൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാൻ പോലും ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ നടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ല. ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാലു വിമുക്ത ഭടൻമാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴുളള സുരക്ഷ.



എങ്ങുമെത്താത്ത അന്വേഷണം



കിഴക്കമ്പലത്ത് ജ്വല്ലറി ഉടമയെ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയ ശേഷം നാലു കിലോ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ, ആക്രമണ സമയത്ത് നാട്ടുകാരെ അകറ്റുന്നതിനായി തടിയന്റവിട നസീറും സംഘവും ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടന വസ്തുക്കളും കലക്ടറേറ്റ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും സമാനമാണ് എന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ഇതും തെളിയിക്കാൻ പൊലീസിനായില്ല.

കോഴിക്കോട് ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസ് പ്രതി അബ്ദുൽ ഹലീമിലേക്കും അന്വേഷണം നീണ്ടു. ഇയാൾ ബോംബുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് എറണാകുളം സ്വദേശികളാണോ സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിൽ എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം. എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണവും പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു. മുൻപ് സ്ഫോടനക്കേസുകളിൽപെട്ടവരെയെല്ലാം പിടികൂടി മണിക്കൂറുകൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കേസിൽ കൃത്യമായൊരു അനുമാനത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയും ഒരന്വേഷകരും കാലമിത്രയായിട്ടും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

