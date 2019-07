ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം; രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ

ലക്നൗ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആദ്യമായി അമേഠിയിൽ. ലക്നൗ എയർപോർട്ടിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ രാഹുലിന് ആവേശോജ്വല സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ രാഹുൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

മരണപ്പെട്ട മുന്‍ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ദ്വിന്‍ദ പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയുടെ കുടുംബത്തെയും സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗൗരിഗഞ്ച് നിര്‍മ്മല ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടു കാലം അമേഠിയിൽ എംപിയായിരുന്ന രാഹുൽ ഇത്തവണ സ്മൃതി ഇറാനിയോട് 52000 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.

English Summary: Rahul Gandhi on his first visit to Amethi, post the loss in lok sabha elections 2019