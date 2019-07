ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി; രാജിയിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്പീക്കർക്ക് നിർദേശം

ബെംഗളൂരു ∙ വിമത എംഎൽഎമാരുടെ രാജിയിൽ ഇന്നുതന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. വൈകിട്ട് ആറിന് സ്പീക്കർ രമേശ് കുമാറിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകാന്‍ എംഎൽമാരോടും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇന്നുതന്നെ സ്പീക്കർ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കണം. എംഎൽഎമാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നും കോടതി കർണാടക പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി. തങ്ങളുടെ രാജി നിരസിച്ച സ്പീക്കർക്കെതിരെ പത്ത് എംഎൽഎമാരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുംബൈയിലെ റിനൈസൻസ് ഹോട്ടലിലാണ് നിലവിൽ ഈ എംഎൽഎമാർ. ഇവർ ഉടൻ ബെംഗളൂരുവിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

അതിനിടെ, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാജി വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നേതാക്കൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാസം 15 വരെ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവില്ലയെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം, ഇന്ന് മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ നിയമസഭയിലും പരിസരത്തും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിജെപി എംഎല്‍എമാർ ഇന്നലെ ഗവർണറെയും സ്പീക്കറെയും കണ്ടിരുന്നു.



English Summary : Appear Before Speaker At 6 PM: Top Court To 10 Karnataka Rebel Lawmakers