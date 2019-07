എട്ടു വയസുകാരിക്കു മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം: പ്രതിക്ക് ഒരു വർഷം തടവും പിഴയും

കൊല്ലം ∙ പെൺകുട്ടിക്കു മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ യുവാവിന് ഒരു വർഷം തടവുശിക്ഷയും 10,000 രൂപ പിഴയും. ആലപ്പാട് സ്രായിക്കാട് തുറയിൽ രാമപുരത്ത് വീട്ടിൽ ശശികുമാറി (45)നെയാണു കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് (പോക്‌സോ സ്‌പെഷൽ) കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ ഒടുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം വെറും തടവും അനുഭവിക്കണം.

2015 ഡിസംബർ 19നാണു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. എട്ടു വയസുകാരിയെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി തന്റെ മൊബൈലിൽ പ്രതി അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുകയും തുടർന്നു നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയെന്നുമാണു കേസ്. പോക്‌സോ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഓച്ചിറ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണു വിധി.

English summary: Man gets one year imprisonment for showing nudity to eight year old girl