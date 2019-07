പാക്കിസ്ഥാൻ നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകും: കരസേനാ മേധാവി

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതു സാഹസിക നീക്കത്തിനും ശക്തമായ ശിക്ഷാ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരവാദം വഴിയും രാജ്യത്തേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിർത്തി സംരക്ഷണത്തിന് സേന സജ്ജമാണ്. വിപത്തുകൾക്കെല്ലാം ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട– ഡൽഹിയിൽ ‘കാർഗില്‍ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം 20 വർഷം’ എന്ന പരിപാടിയിൽ റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

സൈബർ, ബഹിരാകാശ കരുത്തുകൾ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങള്‍ക്കു സൈന്യം തയാറായി നിൽക്കണം. മാറുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാറ്റുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. സ്പേസ്, സൈബർ, സ്പെഷൽ ഫോഴ്സ് ഡിവിഷനുകളുടെ രൂപീകരണം ഈ മാറ്റത്തിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഭീകരരെയും ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല. ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ ഭീകരവാദത്തോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക നിലപാടുകളാണ്. എല്ലാ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കും.



ലഡാക്കിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ശനിയാഴ്ച റാവത്ത് പറഞ്ഞു. പട്രോളിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് അവർ വന്നത്. ഈ സമയത്ത് പ്രദേശവാസികളുടെ ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡെംചോക് സെക്ടറിൽ ടിബറ്റൻ വിഭാഗക്കാരുടെ പരിപാടികളായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. എന്താണു നടക്കുന്നതെന്നു നോക്കാൻ ചൈനയിലെ ചിലർ ഇവിടെയെത്തിയതാണ്. അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ നടന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം സാധാരണ പോലെയാണ്– റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ ആറിന് ദലൈ ലാമയുടെ പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ടിബറ്റ് വിഭാഗക്കാർ ടിബറ്റൻ പതാകയേന്തി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ ചൈനീസ് സൈന്യം നിയന്ത്രണരേഖ മറികടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.



